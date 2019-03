La razón por la que Dulce María no invitará a un exRBD a su boda

Ciudad de México.- Aunque resulte sorprendente para la comunidad de fans que idolatra desde siempre a la desintegrada banda RBD, Dulce María tiene una importante razón para no invitar a uno de sus excompañeros tanto en la telenovela Rebelde como en la agrupación.

Según ha trascendido, la intérprete no incluirá en su lista de invitados a su unión matrimonial con Paco Álvarez a nada más y nada menos que Alfonso Herrera.

En entrevista para el programa Hoy, Dulce María recordó que en el pasado mantuvo una relación amorosa con el intérprete de ‘Miguel Arango’ en Rebelde y explicó que por respeto a su futuro como esposos ningún exnovio o exnovia estará presente en la boda.

Ahí (RBD) hay un exnovio y bueno mis exnovios no, me refiero a que ningún exnovio y ahí hay exnovio mío entonces probablemente no. Tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco… pero por respeto a todo, a su familia y a mí, ningún exnovio o exnovia estarán presentes”, indicó la cantante al matutino.