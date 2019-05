La razón por la que Facundo no ha estado al frente de ‘Mi pareja puede’

Ciudad de México.- El próximo jueves la conductora Penélope Menchaca se sumará a la lista de presentadores con la encomienda de suplir a Facundo en la conducción del programa de TV Azteca Mi pareja puede, esto debido a que el conductor se encuentra en las grabaciones de un proyecto que se desarrolla en Chile.

Algunas de las emisiones del programa de concursos en el que participan parejas han estado dirigidas por figuras como Laura G y Antonio Rosique, ya que la agenda de Facundo se encuentra ocupada por el reality show Resistiré.

Facundo mientras sigue sufriendo y aguantando en Chile, me pidió que me encargara aquí de su changarro”, expresa Penélope Menchaca en un promocional de su próxima intervención en Mi pareja puede como conductora.

Hace unos días, el también creador de videos en YouTube hizo una publicación en Instagram para aclarar el por qué de su ausencia, además de asegurar que estará de regreso y dispuesto a generar más momentos divertidos en el programa.

Hacía mucho no recibía tantos buenos comentarios sobre algún proyecto. Me doy cuenta que a la banda le gusta @miparejapuede y que no entienden muy bien lo que está pasando”, inició Facundo su mensaje.