La reacción de Lucía Méndez ante polémica de Verónica Castro y Yolanda

Ciudad de México.- Una de las pocas personalidades que no había dado su postura respecto a la supuesta relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro es la actriz Lucía Méndez, quien mantiene un antiguo pleito con la madre de Cristian Castro.

Recientemente la guanajuatense fue abordada por los medios de comunicación para que hablara de la polémica que atraviesa su ‘enemiga’ y esta fue su reacción.

Yo no voy a hablar absolutamente nada de ese tema”.

Los reporteros insistían a Lucia para que brindara su opinión sobre la boda que habría tenido Verónica y Yolanda, sin embargo, la cantante respondió de forma tajante.

No me interesa hablar de ese tema”.

La cuestionaron sobre la razón por la que no quería hablar del tema y así respondió:

Porque no quiero, mi reina, no se me da la gana”.