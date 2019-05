La reacción de Mon Laferte ante abucheos en festival: “No estén mam***”

Santiago de Querétaro, Querétaro.- Mon Laferte decidió poner un alto a los aparentes gritos y abucheos de los que habría sido blanco por parte de insistentes espectadores que exigían ver a la agrupación Interpol en el Festival Pulso GNP de Querétaro, el cual se celebró el fin de semana.

Durante el tiempo destinado a la cantante chilena para subirse al escenario del encuentro musical y deleitar a sus seguidores con sus temas, trascendió que algunos asistentes empezaron a pedir a gritos que Interpol apareciera en escena.

Ante esto, la ganadora del Grammy Latino no dudó en recordarles a dichos espectadores que había un horario de presentaciones, además de prácticamente indicarles que no estuvieran molestando, pues debían esperar al momento en que estaba programada la agrupación para salir a tocar.

No estén mam*** con Interpol, ya viene, ya saben la hora no mam***. A ver, está los horarios publicados, el que quiera ver a Interpol se tiene que esperar… ahorita nos toca a nosotros, así que no estén mam*** ¿ok?”, se escucha que dice Mon Laferete en un video que se ha difundido en redes sociales.