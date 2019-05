La reacción de Pedro Sola a 'GOT': "Me encantó que no mataron al chaparrito"

Ciudad de México.- Al igual que como hizo con Avengers:Endgame, Pedrito Sola no dudo en dar su opinión y crítica acerca del final de Game of Thrones.

Con la simpatía que lo caracteriza, el famoso conductor de TV Azteca contó a sus seguidores que le había parecido que esta épica serie llegara a su fin.

Game of Thrones terminó donde empezó, cruzaron el muro de hielo y ahí van caminando, nada más que ya no están lo del Reino del Hielo, los muertos aquellos que ya terminaron”, explicaba Sola.

Durante su crítica, Pedro bautizó a los personajes con otros nombres.

A Tyrion Lannister se refirió como “el chaparrito”, Daenerys Targaryen como “la reina, la güera” y al nuevo rey de los Seis Reinos, Bran Stark, como “el lisiado”.

Y el chaparrito, no, ese no se salvó en una tablita, se salvó en una astillita porque ya la reina, la güera, que se había vuelto una malvada, bueno ya ni de blanco se vestía. Pues ya no lo alcanzó a matar el de color ese que se volvió tan malvado porque le mataron a la otra de color que la decapitaron y la aventador desde el torreón, pues quería matarlo y el lisiado se quedó de rey…”, comentaba Pedrito.