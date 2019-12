¡La rebelde! Hija de Alejandro Fernández revela que no quiere cantar ranchero

Ciudad de México.- Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, se sinceró durante una reciente entrevista y confesó romperá con la tradición de la dinastía pues no cantará ranchero.

La joven de 22 años detalló que ella prefiere géneros como el pop y rock a pesar de que toda su familia, incluso su hermano, Alex Fernández, han seguido los pasos de su abuelo, Vicente Fernández.

El pasado 17 de noviembre Camila lanzó su 'EP' Mío el cual está disponible en todas las plataformas digitales.

A pesar de que no incursionará en el regional mexicano, Camila asegura que 'El Potrillo' y don 'Chente' le han extendido la mano y la han apoyado en todo momento.

Mi papá y abuelo me han apoyado en todo momento, lo cual les agradezco. Me han insistido en que me prepare para ofrecer calidad al público. Son un verdadero regalo de vida y es una bendición tenerlos como maestros”.