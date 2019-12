"La recuerdo haciendo colofox": 'El Capi' fantasea al pensar en Galilea Montijo

Ciudad de México.- La presentadora de Hoy, Galilea Montijo, no solo se ha ganado la admiración del público mexicano sino también de muchos colegas y uno de los famosos que recientemente confesó su fantasía por la tapatía fue 'El Capi' Pérez.

El presentador estuvo al lado de Fer Gay en su programa de YouTube, De la que sí pica, y ahí confesó que él y Daniel Bisogno nunca han tenido una buena relación, además de que piensa que no le cae bien.

Bisogno no le caigo bien. Como que nunca hemos tenido buena química. A mí me gusta mucho su trabajo, me da mucha risa, pero nunca hemos tenido buena química”.