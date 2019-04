¿La reina de los niños? Tatiana luce tremendo bikini a sus 50 años de edad

Ciudad de México.- Tatiana compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías disfrutando del sol de Quintana Roo en traje de baño.

La cantante de 50 años lució piernas y escote en coloridos atuendos que presumió en sus redes.

Uno de los objetivos de la cantante Tatiana ha sido llevarles una sonrisa a los pequeños gracias a su música. Ejemplo de ello es su trabajo en fundaciones para niños con cáncer.

La cantante comentó que se mantiene al pendiente de sus seguidores mediante WhatsApp o haciendo video llamadas con ellos pues considera que la música transmite felicidad y mensajes positivos.

Me han dicho los doctores que la música te puede ayudar a mejorarte entonces siempre la esperanza de que se mejoren. Ya ha habido casos en que me avisan y los papás me dicen 'gracias porque le hiciste sus últimos días felices’", expresó.