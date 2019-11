"La reina está aquí": Chiquis modela sus curvas de 'infarto' con apretados jeans

Ciudad de México.- Chiquis Rivera volvió a 'prender fuego' a sus seguidores de redes sociales al presumir sus pronunciadas curvas usando apretadas prendas que resaltaron sus mejores atributos.

La polémica hija de Jenni Rivera compartió en su cuenta oficial de Instagram una grabación en cámara lenta en la que aparece caminando como toda una modelo mientras luce sus encantos con ajustados jeans color negro, top del mismo tono y chaqueta morada repleta de lentejuelas, así como botines.

Sintiéndome una reina", escribió Chiquis en el video en el que se escucha el tema The Queen Is Here de Ivy Queen.