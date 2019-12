La respuesta de Belinda sobre su vida amorosa y las críticas que recibe

Ciudad de México.- Durante el anuncio hecho por Belinda de su próxima participación en el musical Hoy no me puedo levantar, en donde compartirá escenario con Yahir, la cantante fue cuestionada sobre este nuevo proyecto.

Para Belinda esta experiencia significa un punto y a parte en su carrera por las evidentes diferencias entre ser cantante solista y actriz de musical.

Ante la polémica reciente por su presunta relación con Lupillo, fue inevitable que los medios preguntaran a Belinda por su hermetismo en cuanto a las relaciones amorosas.

Además, se mostró clara al respecto y aseguró que no tiene por qué responder a las críticas y que prefiere concentrarse en su carrera artística.

No es complicado hablar conmigo, solo que a veces a sus preguntas yo no tengo respuesta porque no estoy pendiente de todo lo que hablan de mí. Si estuviera pendiente no podría estar en una obra como esta donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo por qué responder” explicó.