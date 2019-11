La respuesta de Jesse Huerta a críticas por revelar el 'rostro' de la hija de Joy

Ciudad de México.- Luego de publicar un cómico video en el que muestra a su sobrina Noah, hija de su hermana Joy Huerta, luciendo un filtro de Halloween en el rostro, el cantautor Jesse Huerta decidió poner un alto a las críticas que tal acción generó entre internautas.

En una publicación de Instagram con la que buscó darle la bienvenida a la pequeña a las redes sociales y con la que reveló el 'rostro' de Noah, el músico mostró a la bebé con rasgos exagerados producidos por el filtro, lo cual generó risas entre quienes se encontraban en el lugar.

Pese a que una gran cantidad de seguidores del cantante también encontraron gracioso el clip, otros internautas no dudaron en criticar y señalar las acciones Jesse, quien decidió responder a esa reacción.

El intérprete retomó las redes sociales para manifestar su descontento y asegurar que hay temas más importantes por los que la gente realmente se debe agraviar o molestar.

Que se ofendan por no ayudar al medio ambiente, por no informarse de lo que está pasando actualmente en el mundo y no hacen algo al respecto, que se ofendan por lastimar a los animales, que se ofendan por no cuidar a su persona, que se ofendan por no ser felices y hacer lo que aman. Oféndanse por favor”, expresó el cantautor.