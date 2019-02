La reunión secreta que marcaría el regreso de los Jonas Brothers

Londres, Inglaterra.- Los hermanos Jonas han acaparado titulares de forma reciente gracias al compromiso de Joe Jonas con la estrella de Game of Thrones Sophie Turner y a las dos espectaculares bodas de Nick con la actriz Priyanka Chopra, sin embargo, los artistas ahora podrían robarse los reflectores por un esperado reencuentro.

Según reporta un columnista de The Sun, Joe, Nick y Kevin Jonas planean lanzar música juntos de nueva cuenta y además un documental sobre su reunión después de seis años de haberse separado profesionalmente.

De acuerdo con lo revelado, los hermanos volaron secretamente a Londres para reunirse y organizar su reencuentro ante los reflectores.

Esta va a ser una de las más grandes reuniones musicales en años. No es un secreto que las cosas no estaban muy bien cuando los Jonas Brothers llegaron a su fin, pero la sangre es más fuerte que el agua y ellos han sanado su fractura en los años después de su separación. Después de disfrutar el éxito como solistas y dedicar algo de tiempo a proyectos que les apasionan, ellos sienten que ahora es el momento correcto para reunirse de nuevo”, compartió una fuente del ámbito musical a The Sun.