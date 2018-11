La revelación de Ingrid Coronado sobre cómo sus hijos afrontaron su divorcio

Ciudad de México.- Renovada, alegre y dispuesta a invertir todo el tiempo libre que ahora tiene en los proyectos que más la llenan, Ingrid Coronado habló en entrevista con Javier Poza de los detalles de Simón y El Sauce llorón, el cuento que escribió inspirada en las diversas situaciones por las ha atravesado.

Emocionada por poder compartir la experiencia de cómo su imaginación y creatividad fluyeron para poder crear un cuento, Ingrid explicó cuál había sido la principal reflexión que dio paso a que sus dedos se movieran al ritmo más rápido posible para hacer realidad la historia.

Hace siete años descubrí que necesitaba encontrar la forma de expresarme y de expresar mis emociones de una forma sana. Entonces empecé a componer canciones y es algo que sigo haciendo a la fecha y que es algo que me llena el corazón, y que me ayuda mucho en momentos difíciles", explicó Ingrid, para luego contar cómo su inspiración se tornó en un cuento además de la música.

Justo cuando sucedió mi divorcio me di cuenta que una de las cosas que más les ayudó a mis niños fue llorar, el que se permitieran llorar. Y me acordaba de estas palabras que nos decían cuando nosotros eramos niños de: 'no llores, no estés triste, no hay que estar enojados, hay que estar contentos, hay que agradecerle a la vida'. ¡Y cuando uno está pasando por momentos difíciles uno lo que quiere es llorar!", relató la conductora.