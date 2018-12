La salida de Erika Alcocer de 'La Voz... México' no se escapa de la polémica

Asimismo, los seguidores de Erika no dejaron pasar la oportunidad para cuestionarle una vez más el por qué no eligió como coach a Carlos Rivera, a lo que la cantante respondió:

Dice aquí que me hubiera ido con Carlos… A lo mejor y si me iba con Carlos me arriesgaba un poco a que me sacara a la primera, ¿no?, como Colette. Sí, la verdad es que después de que vi eso reafirmé que creo que había tomado una buena decisión al irme con Maluma. Además, no me parecía como ético de todas maneras irme con Carlos. Y si eso fue lo que hizo que no me tuvieran en la final pues creo que la decisión fue completamente de Maluma. Él decidió quedarse en lugar de con otra voz, a parte de la de Diana, con un personaje… pues estuvo también muy bien, a mí me parece que Ley (Memphis) nos viene a dar un mensaje de que nunca es tarde”, expuso la cantante en el en vivo.