La seductora grabación de Noelia en ajustada prenda que 'enciende' a fans

Ciudad de México.- La cantante Noelia se caracteriza por compartir seductoras imágenes y videos a sus fans en redes sociales y este sábado no fue la excepción.

La también actriz de cine porno deleitó a sus seguidores de Instagram en la que presume su cuerpazo en candentes vestuarios.

Noelia dejó algunos de sus videos musicales de canciones como Estuve a Punto de llorar y Here I go again.

Más tarde, Noelia compartió una grabación en la que luce su fenomenal figura en una ajustada prenda que dejaba ver su prominente retaguardia.

Me encanta atacarlos a besos”, escribió al lado de la seductora grabación.

Además de acumular más de 15 mil reproducciones, la publicación cuenta con decenas de comentarios.

Eres una divina total”.

Cada día más hermosa”.

Tú si eres coqueta”.

¿Todo eso te cargas?”.

Eres pura tentación”.