La sensual foto con la que Aislinn Derbez reflexiona sobre su cuerpo

Ciudad de México.- Fiel a su disposición de compartir sus aprendizajes y experiencias en la aventura de ser mamá, Aislinn Derbez compartió una reflexión sobre cómo ha vuelto a estar en el lugar que quería con respecto a su cuerpo después de haber dado a luz a la pequeña Kailani.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió dos sensuales fotografías en las que luce su figura en traje de baño.

Además de alabar el talento Henry Jiménez, fotógrafo que se encargó de captar las espectaculares instantáneas, Aislinn escribió en la descripción del post sobre los consejos que se daría a sí misma si volviera a pasar por la emotiva etapa del embarazo.

Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chin***), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario”, expuso la esposa de Mauricio Ochmann.