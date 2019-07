La serie 'Stranger Things' tiene su nuevo personaje abiertamente LGBT

Ciudad de México.- La actriz, Maya Hawke, informó sobre la salida del closet de su personaje, Robin, en la serie Stranger Things, hecho que sorprendió a muchos.

Fue durante la presentación de la película Once Upon a Time in Hollywood, donde la participante de la trama dio detalles sobre el tema.

Si algo puedo esperar, es que tal vez algunas personas se enamoren de Robin y eso les ayude a sentir empatía de las chicas que aman a las chicas y de los chicos que aman a los chicos”, explicó

Cabe mencionar, en últimos años las series se han caracterizado por tener entre sus personajes a un miembro de la comunidad LGBT, podría ser que en Stranger Things no se quisieron quedar atrás.