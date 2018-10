La sexy rutina con la que Yanet García mantiene su 'retaguardia'

Ciudad de México.- Yanet García, mejor conocida como 'La chica del clima', lo vuleve hacer y sorprendió a sus seguidores al subir un video haciendo ejercicio con unos ajustados leggins y un top, que resaltan su ejercitado y voluptuoso cuerpo.

La chica del clima que aparece en el programa matutino hoy suele cautivar a los cibernautas con sexys fotografías y no importa si usa un vestido o ropa deportiva, ella genera miles de reacciones en sus redes y sus seguidores se deleitan al verla ejercitarse en ajustados leggins.

En el video, Yanet aparece realizando una rutina de sentadillas con pesas, mientras escucha la famosa canción de Meghan Trainor, All About That Bass.

Su publicación cuenta con más de 270 mil reproducciones a tan solo unas horas de subirla a Instagram y los comentarios no se hicieron esperar.

"Con razón tienes unas hermosas pompis, saludos Yanet preciosa", escribió un seguidor.

Incluso algunos le dieron varios tips y consejos para que ejercite además de sus gluteos, otras partes de su cuerpo.

"No te enfoques sólo en el glúteo! El cuerpo es un templo maravilloso que hay que trabajar completo, trabaja cuadriceps y gemelos".