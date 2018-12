La situación de Shakira se agrava y enfrentaría cargos por fraude fiscal

Barcelona, España.- A principios de año, el nombre de Shakira acaparó titulares debido a la compleja situación fiscal en la que se encontraba la cantante, pues la Agencia Tributaria de España la acusó de haber cometido un fraude fiscal millonario, esto bajo el argumento de que la colombiana residió en España de 2011 a 2014, por lo que tendría que haber pagado el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Según ha informado EL PAÍS, la Agencia Tributaria se negó a cerrar el caso de la intérprete y ya ha concluido su investigación, la cual indica que Shakira presuntamente cometió un fraude fiscal de 14.5 millones de euros (16.5 millones de dólares) entre 2012 y 2014, por lo que pronto se presentará una querella ante un juez por tres delitos fiscales, lo que traslada la situación de la cantante a lo penal.

Hacienda indica, a través del minucioso estudio de las actividades económicas de Shakira en los años en los que supuestamente defraudó al fisco español, que la intérprete simuló vivir en las Bahamas todo ese tiempo, ya que se señala que la artista habría comenzado a residir en Barcelona desde que se hizo pública su relación con Gerard Piqué en 2011.

Por su parte, EL PAÍS informa que los investigadores indicaron también que no se llegó a comprobar que Shakira viviera más de seis meses en España (el tiempo que por ley obliga a pagar impuestos), pero que aún así la intérprete es considerada residente debido a que sus ausencias eran "esporádicas" el resto del tiempo.

En cuanto a la defensa de Shakira, la intérprete ha expuesto que ella residía en las Bahamas y que se estableció en España de manera oficial en 2015, mientras que informantes destacan que en 2013 la intérprete estuvo alrededor de seis meses en las grabaciones del programa y concurso La Voz.

Sin asumir que la artista había cometido fraude, la empresa que lleva los asuntos fiscales de la colombiana pagó 20 millones de euros a Hacienda a principios de año, esto con el objetivo "saldar cuentas relativas al año 2011" y que el proceso se regularizara.

Un comunicado.

Pricewaterhouse, empresa que lleva los asuntos fiscales de Shakira, emitió un comunicado para informar que la cantante no tiene ninguna deuda con Hacienda y que los periodos de trabajo de la cantante, su estructura familiar y otras detalladas cuestiones referentes a los ingresos de la artista no hacen más que comprobar que Shakira no pasó en España el tiempo necesario para ser considerada residente.

Los abogados insisten en que todo este tiempo se han presentado criterios técnicos contrarios y que Shakira está en la mejor disposición de colaborar con la Agencia Tributaria para que se llegue a una solución.