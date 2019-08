La solitaria vida amorosa de Cecilia Galliano; su madre cree que es lesbiana

Ciudad de México.- La conductora argentina, Cecilia Galliano, se sinceró frente a las cámaras y confesó que su madre le ha preguntado si es lesbiana.

Esta controversial confesión ocurrió durante una entrevista para el programa Ventaneando.

Galliano recordó que desde que se divorció del actor Sebastián Rulli, no ha conseguido pareja y esto ha despertado dudas de sus preferencias sexuales pues afirma que “tan célibe se ha mantenido que, incluso su madre le ha cuestionado si es lesbiana”.

Mi mamá me pregunta, ‘¿eres lesbiana?’. -Te estoy diciendo que no mamá, es que no consigo a nadie”, dijo en la entrevista.