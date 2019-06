La última novela de Edith González antes de que Televisa la corriera

Ciudad de México.- A pesar de que Edith González inició y formó su carrera en Televisa, la actriz rubia asegura que los ejecutivos de la empresa de San Ángel la corrieron.

Durante una entrevista para el periodista Javier Solórzano en Canal Once, realizada en 2017, la Aventurera reveló que su relación con Televisa no acabó en los mejores términos.

La ahora fallecida actriz detalló que la ruptura comenzó cuando estaba en la telenovela Mujer de madera, periodo en el que quedó embarazada de su única hija, Constanza.

Edith reveló que ella pidió al productor seguir en el proyecto pues el embarazo no le parecía un impedimento, pero este se negó.

Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela, y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de madera, sino también me corrieron de Televisa”, reveló González.