“La verdad es que no me importa”: Lucero sobre las arrugas de la piel

Ciudad de México.- Lucero volvió a dar muestra de la confianza que tiene en sí misma y de que los estragos o cambios que el tiempo pueda causar en su cuerpo no significan algo que le quite el sueño.

Durante una transmisión en vivo desde su página de Facebook, la intérprete charló con sus fieles seguidores sobre diversos temas: sus próximos conciertos, los nuevos proyectos en los que trabaja y también acerca de alguno que otro recuerdo de cómo lucía años atrás.

En determinado momento, la artista comenzó a hablar de los cambios que vive la mujer en su cuerpo luego de tener hijos y, una vez entrados en el tema, aclaró que jamás accedería a usar botox para desaparecer las líneas de expresión alrededor de sus ojos.

Luego cambia, eh, ahora verán ustedes cuando tengan hijos. Te cambia un poco el pelo, te cambia un poco la piel, lógicamente saldrán un poco de arrugas como las que tengo yo. Pero la verdad es que no me importa”, expuso la intérprete.

Asimismo, Lucero se refirió a sus críticos que le sugieren constantemente optar por tratamientos estéticos para detener los estragos del tiempo.

Es que luego me dicen: ‘es que las arrugas’. Ya sabes, los amargados ¿no?, dos tres que luego por ahí (me dicen) ‘ay tus arrugas, es que tienes mil arrugas alrededor de los ojos, o sea, ponte botox’. Yo digo es que no me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos. Es que te pones botox alrededor de los ojos, y te quedan como así (estirados), una cosa rarísima. Entonces es una cosa que te ríes y como que ya nada se mueve, es una cosa muy rara”, comentó la cantante.

Entonces sí voy avisando desde ahorita, desde el primer momento, que no me voy a poner botox alrededor de los ojos”, agregó la artista entre risas.

Además de hablar sobre lo señalamientos que recibe sobre las arrugas en su piel, Lucero indicó que no tienen ningún interés en ocultar cuál es su edad o mentir sobre ello.

Luego me dicen, ‘oye, por qué tú sí dices tu edad’. Es que ni modo que, ¿qué hago?, ¿me la quito? ¿Y qué digo, que tengo 44? Ya nadie me va a creer. Mejor digo la edad que tengo y que no importa que se me arrugue un poco la cara. La piel no es la misma que cuando tienes 20 ni pretendo tenerla. Entonces, ¿qué te quita, no?”, compartió la intérprete, quien este 2019 llegará a la edad de 50 años.