"La verdad salió a la luz": Hijas de Daniela Castro la llevan a las lágrimas

Ciudad de México.- Luego de ser declarada inocente de robo, la actriz mexicana Daniela Castro regresó a México para describir el mal rato que pasó en septiembre al ser detenida por presuntamente robar en una tienda de EU.

Con el apoyo total de su familia, Daniela retomó su vida y dio una conferencia de prensa para defender su integridad. La actriz fue llevada a las lágrimas por sus hijas Daniela y Alexa, pues le dedicaron un emotivo mensaje lleno de cariño y admiración.

La actriz, quien no contuvo el llanto durante varios instantes de la conferencia, escuchó primero con atención las palabras de su hija Daniela, quien se mostró enteramente agradecida por la valentía y disposición de su mamá para hacer frente a la adversidad.

La joven quiso cerrar su dedicatoria de la mejor manera, reiterando su agradecimiento, como muestra de que su apoyo es y será siempre incondicional.

Gracias por todos los momentos, gracias por todo y de verdad, no sabes el orgullo que me hace tenerte como madre. Te amo y como te dije, la verdad siempre sale a la luz y pues, ya sucedió ”, dijo Daniela.

Alexa continuó con su discurso, sin dejar de mencionar cómo ella y su hermana enfrentaron su ausencia a lo largo de dos meses.

Ma, primero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón , que muchísimas gracias por todo, has sido la mejor mamá del mundo. Estos dos meses sin ti han sido eternos para mí y para mi hermana, tú saliste adelante como una mamá guerrera , como la que siempre has sido…”, dijo. Alexa también expresó su indignación por la manera en que muchos reaccionaron y acusaron sin fundamentos, aunque tiene certeza de que su madre es inocente.

Me dio mucho coraje que la gente te criticara y que te juzgara como lo hizo, yo tengo claro perfectamente bien qué tipo de persona eres, los valores que me has enseñado y sé que no lo hiciste. Yo sé que saliste victoriosa y que luchaste por todo, quiero decirte que te amo y que gracias por todo”.