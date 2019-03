La vez en que hermana de Jackson no negó acusaciones contra el artista

Estados Unidos.- Luego de que los testimonios de dos presuntas víctimas de abuso sexual por parte de Michael Jackson generaran una ola de consternación y repudio, ha resurgido en plataformas una controversial entrevista de LaToya Jackson en la que no niega las acusaciones en contra de su hermano y muestra su indignación por la situación.

De acuerdo con diversos portales, en plataformas ha vuelto a circular el video de una plática que la hermana del ‘Rey del Pop’ mantuvo en 1993 con MTV, durante la cual reprochó el actuar de su hermano que era acusado entonces de haber abusado sexualmente de un menor.

Michael es mi hermano, lo amo mucho pero no puedo, y no lo haré, ser una colaboradora silenciosa de los crímenes contra niños inocentes. Si permanezco callada significa que alimento la culpa y la humillación de estos niños y pienso que está muy mal", expresó entonces LaToya.

Aunque después la miembro de la familia Jackson se retractó de esas declaraciones tras decir que su esposo la convenció de denunciar a Michael, los señalamientos de LaToya causan impacto en un presente en el que la figura del cantante parece deteriorarse por las acusaciones de atrocidades que habría cometido.

Deténganse a pensar por un segundo y díganme, ¿qué hombre de 35 años se va a llevar a un niñito y quedarse con él 30 días? ¿Y tomar a otro niño y quedarse con él durante cinco días en una habitación y no salir de ahí?... ¿Cuántos de ustedes tienen 35 años? ¿Cuántos de ustedes se llevarían a niñitos y harían eso? ¿(Niños) que tienen nueve, 10, 11 años? Amo a mi hermano, pero esto está muy mal. No quiero ver a estos niños lastimados", indicó en 1993 LaToya.

La hermana de Michael Jackson incluso habló desde su dolorosa experiencia, pues se reporta que fue abusada por su papá.

Yo soy víctima y sé lo que se siente. Estos niños van a estar marcados por el resto de sus vidas y no quiero ver a más niños inocentes siendo afectados de este modo. Amo mucho a Michael pero me siento aún peor por estos niños porque ya no tienen una vida, no la tienen", agregó, además de hablar sobre los supuestos acuerdos a los que Michael buscaba llegar con elevados cheques para las víctimas.