La vez que Ana Bárbara puso en su lugar a Daniel Bisogno por decirle "marciana"

Ciudad de México.- Al momento de emitir una declaración, Daniel Bisogno se muestra sin filtros y de una manera muy tajante, estilo que lo ha llevado a ser confrontado por algunas celebridades, tal y como lo hizo alguna vez Ana Bárbara.

Durante una emisión de Ventaneando, el conductor señaló que 'La Reina grupera' tenía los ojos separados y que parecía "marciana", situación que causó el enojo de la potosina.

En Historias Engarzadas, la titular del programa, Pati Chapoy, narró que Ana Bárbara le pidió la oportunidad de visitar el foro para aclarar los malentendidos con el presentador.

Al llegar, la intérprete de Y lo busqué no tardó en recriminar a Bisogno los "ataques" que realizó en su contra y se le fue con todo al también actor.

A ver si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. No tienes ni pantalones, psicológicamente estás mal. Tú ayer le causaste un dolor de cabeza (mamá), pero a tu madre le has de haber causado desde que naciste y vio a esta cucaracha", señaló la cantante.