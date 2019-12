"La vida no es igual desde que te fuiste": Chiquis, destrozada al recordar a Jenni

Ciudad de México.- Chiquis Rivera se sumó a los cientos de mensajes que circulan en redes sociales para homenajear a la 'Diva de la Banda', Jenni Rivera, en su séptimo aniversario luctuoso.

A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante compartió una fotografía a blanco y negro de Jenni y la acompañó con un desgarrador mensaje en el que asegura que ha sido muy díficil superar la pérdida.

La vida no es la misma desde que te fuiste. De hecho, algunas cosas se han vuelto peores pero gracias a Dios y todo lo que me enseñaste, me he vuelto más fuerte... 7 años hoy y todavía te extraño, todavía te necesito, te estoy esperando", escribió en el mensaje.