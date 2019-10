¿La vocalista de Belanova es hija biológica de 'La India María'?

Ciudad de México.- Tras la polémica suscitada en redes sociales, en donde algunos usuarios aseguran que Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, es hija de la fallecida actriz, María Elena Velasco Fragoso, ‘La India María’, familiares aclaran el rumor.

Mediante una entrevista para Ventaneando, la hermana de la protagonista de la serie ¡Ay María qué puntería!, desmintió tal información, asegurando desconocer a la intérprete de Por ti.

No, yo ni la conozco, no la conozco. No sé quién dijo, pero no”, aseveró.