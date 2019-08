La youtuber, Paulina Galindo niega haber dicho que se retira de Youtube

Ciudad de México.- La youtuber, Paulina Galindo, negó que el video, 'Adiós', que subió recientemente a su cuena de YouTube, Pautips, era una despedida de los tutoriales o de su canal, sino una manera de despedirse de la ciudad en la que tanto tiempo vivió.

No pensé que fuese hacer tanto drama todo eso, tengo que dar un poco de contexto a este video, porque los medios se están aprovechando y están cambiando completamente mis palabras y esto se está yendo para donde no es", comenzó en Instagram.

Este video yo lo grabé aproximadamente hace dos meses, cuándo todavía estaba en Los Ángeles, no lo habpia subido porque empecé mi tratamiento y no quería que eso se interpusiera en mí tratamiento, entonces me esperé hasta ahorita para subirlo, fue para que entendieran el contexto de que iba estar en un tratamiento, y por eso iba a dejar de hacer videos ahí".