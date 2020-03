¿Lady Di sintió que la Reina Isabel II quería matarla antes de divorciarse?

Reino Unido.- Lady Di antes de divorciarse oficialmente del Príncipe Carlos comenzó a sospechar que miembros de la Corona, como la Reina Isabel II, querían matarla haciendolo pasar por un accidente de avión o de auto, culpando directamente a su actual esposo en una carta hacia su exmayordomo, Paul Burrell.

Burrell ha compartido mensajes, cartas o anécdotas que supuestamente le escribió Diana de Gales al ser grandes amigos, uno de ellas señalaba al Príncipe de Gales como el principal royal que quería verla muerta especificando que planeaba estropear los frenos de su auto para que pareciera un accidente.

Hoy estoy aquí sentada ante mi mesa, en octubre, deseando que alguien me abrace y me dé coraje para permanecer fuerte y mantener la cabeza alta. Esta particular fase de mi vida es la más peligrosa. Mi marido planea un accidente en mi coche, un fallo de los frenos", escribió Lady Di a su mayordomo supuestamente.