Lady Gaga no puede contener las lágrimas al hablar de Bradley Cooper

Beverly Hills, EU.- Lady Gaga lo expresó muy claramente a la revista Vogue en septiembre: entre ella y Bradley Cooper se dio una conexión especial desde el momento en que se conocieron para crear A Star is Born, la película que significa el primer protagónico de la cantante y la primera cinta que el actor dirige.

Esta inquebrantable y poderosa amistad ha sido reafirmada por Lady Gaga durante los American Cinematheque Award, pues apenas podía contener las lágrimas al ofrecer unas palabras a Bradley Cooper cuando le fue entregado un premio.

Me sentí cómoda con Bradley, no solo porque es un guapo como Sam (Sam Elliot), sino también porque Bradley es una persona tan generosa, cariñosa y real… Me siento muy honrada en tenerte como amigo", expresó Lady Gaga.

Asimismo, la intérprete de Born this way describió cómo el reto de interpretar a 'Ally' en A Star is Born se convirtió en una oportunidad para volver a lo más profundo de su personalidad, pues indicó que se reencontró con Stefani Joanne Angelina Germanotta, su nombre real.

Hui de Stefani por mucho tiempo. Me puse una capa de superhéroe y empecé a llamarme Lady Gaga. Tú me retaste a sumergirme profundamente en un lugar donde tuve que verla de nuevo, ser Stefani otra vez", expuso la cantante.

Finalmente, Lady Gaga externó su profundo agradecimiento a Cooper, quien recibió el premio de manos del actor Sam Elliott (hermano de Bradley en la cinta).