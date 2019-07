Lady Gaga revela íntimo secreto que tuvo con Bradley Cooper en rodaje

Estados Unidos.- La cantante, la cantante, Lady Gaga durante una entrevista confesó que le gustaba escuchar al actor Bradley Cooper, al asegurar que no pudo ocultar la admiración que tiene hacia el actor.

Además de lo ya mencionado, la intérprete de 33 años, asegura que el histrión le pedía al oído que le ayudara con interpretación, además que este le prohibía que utilizara maquillaje.

Él no quería que usara una gota de maquillaje, y durante la prueba de cámaras, incluso, me limpió lo poco que llevaba. No pude hacer trampa. Hasta me teñí el pelo de mi color original antes de empezar a filmar porque quería meterme de lleno en el personaje”, mencionó.