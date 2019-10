Lady Gaga y Bradley Cooper regresan a la pantalla a un año de 'A Star is Born'

Estados Unidos.- En pocos días se podrá ver de nuevo juntos en la pantalla a la cantante y actriz, Lady gaga y al actor Bradley Cooper, en el documental YouTube How To Be: Mark Ronson a un año del estreno del filme A Star is a Born.

Cabe mencionar que el productor musical mark fue uno de los tres que colaboraron junto a Gaga para el éxitoso tema, Shallow, misma que les hizo ganar el Oscar por mejor canción original.

Según lo informado por People, el documental estará disponible en YouTube a partir del 12 de octubre de este año.