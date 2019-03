Lady Gaga y su curiosa forma de hacer frente a rumores de embarazo

Estados Unidos.- Luego de lidiar con los rumores de un supuesto romance entre ella y su compañero de éxitos Bradley Cooper, Lady Gaga debió enfrentar los escandalosos titulares que especulaban sobre la posibilidad de que estuviera embarazada.

De forma reciente, revistas de espectáculos difundieron que la intérprete de Born this way había sido escuchada comentar en una fiesta posterior a los Premios Oscar que estaba embarazada, pero que no revelaría quién era el padre de su hijo.

Ante el revuelo que generaron los rumores, Lady Gaga empleó su cuenta de Twitter para desmentir tales versiones y de pasada anunciar que ya trabaja en una nueva producción discográfica.

¿Rumores de que estoy embarazada? Sí, estoy embarazada con #LG6”, escribió la cantante, en referencia al sexto álbum de estudio (Lady Gaga 6).

A finales de febrero, la protagonista de A Star is born se pronunció sobre la especulación de que mantenía un romance con su coestrella en dicha película, Bradley Cooper, la cual se originó a partir de su romántica y emotiva presentación de Shallow en la gala de la Academia.

Sí, la gente vio amor, y adivinen qué, eso es lo que queríamos que vieran. Me refiero a que esta es una canción de amor, Shallow. La película A star is born es una película de amor. Trabajamos muy duro, trabajamos toda la semana en esa presentación… Desde la perspectiva de una presentación, era muy importante para nosotros que estuviéramos conectados todo el momento… Soy una artista y supongo que hicimos un buen trabajo, ¡los engañamos!”, dijo entonces la cantante durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel.