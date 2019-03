“Lamentablemente sí”: Geraldine y Grettell sobre haber sufrido violencia

Ciudad de México.- En un ejercicio de sinceridad y apertura a hablar de temas que pueden resultar del interés de sus seguidores, las actrices Geraldine Bazán y Grettell Valdez colaboraron en un video de confesiones, el cual ha impactado en gran medida debido a que ambas hablaron sobre haber sufrido algún nivel de violencia doméstica.

A la par de relatar aspectos cómo el día en que se conocieron, momentos bochornosos o experiencias en sus proyectos televisivos, Geraldine y Grettell compartieron haber sido víctimas de cierto maltrato de parte de alguna de sus exparejas y denunciaron la situación como algo que las mujeres no deben permitir.

Cuando fueron cuestionadas al respecto, Bazán respondió inmediatamente que jamás había sufrido violencia física, sin embargo, aceptó que sí fue víctima de otros niveles de maltrato como el verbal y psicológico.

Posteriormente, Grettell Valdez narró con más detalles cómo fue que salió de la difícil situación de haber sido blanco de violencia doméstica.

Lamentablemente sí y, en mi experiencia, sí quiero decirles que no lo permitan nunca. Yo obviamente no lo permití y por eso me alejé de esa persona. Pero sí, o sea, al principio no te das cuenta, empiezas una relación feliz de la vida… de repente empiezas a ver inicios de agresión verbal… Hasta que de repente viene el fregadazo y dices: ‘No, basta’. O sea, salí corriendo porque obviamente no podemos permitir algo así nunca”, compartió Valdez.