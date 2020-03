'Lapizito', hermano de 'Gomita', recibe críticas por su nuevo color de cabello

Ciudad de México.- El famoso payaso y cantante, Fredy Ordaz, mejor conocido como 'Lapizito', publicó en sus redes sociales el resultado del radical cambio de ‘look’ que realizó en el cabello.

El hermano de 'Gomita' mostró mediante un video en su canal de YouTube SoyFredy, cómo fue el proceso paso a paso, pues pasó de tener el pelo castaño oscuro a ser completamente rubio.

Sin embargo, las críticas no se demoraron en sus redes sociales, donde le hicieron saber que el cambio no le había sentado nada bien. Estos son algunos de los comentarios:

No me gustó, no te queda, mejor ponte algún color porque así no, fuchi.”