Larissa Riquelme sorprende al posar en sensual bikini y sin maquillaje

Asunción, Paraguay.- La modelo y conductora paraguaya, Larissa Riquelme, se olvidó del glamour y presumió su estética figura en un coqueto bikini para sorpresa de sus millones de seguidores.

La bautizada como 'La novia del Mundial 2010', a través de su cuenta de Instagram, compartió dos fotografías y demostró que a los 34 años sigue manteniendo un trabajado cuerpo.

Siempre me preguntan por qué no subo fotos. Dicen que muchas fotos son retocadas y que me quieren ver real bueno. Aquí me tienen sin filtro, sin retoques sin nada y con vergüenza”, escribió la influencer.