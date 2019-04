Las actrices de cine para adultos que participaron en ‘Game of Thrones’

Estados Unidos.- A la par de sorprender con épicas batallas y momentos repletos de drama, estrategia y acción, desde su lanzamiento en 2011 Game of Thrones impactó a la audiencia con escenas eróticas sin ningún tipo de reserva, sobre todo en las primeras temporadas de la serie de HBO.

De acuerdo con diversos portales, la producción del programa acreedor a 47 Premios Emmy incluyó en su elenco a consolidadas actrices de cine para adultos o intérpretes que alguna vez habían incursionado en producciones del género, quienes protagonizaron las escenas más íntimas o subidas de tono de la historia.

Una de las actrices fue Sibel Kekilli, quien en Game of Thrones interpretó a 'Shae' en 20 episodios de 2011 a 2014. Según describen diversos portales, antes de actuar en proyectos cinematográficos exitosos como Head On y When We Leave, Sibel Kekilli llegó a incursionar en la industria pornográfica por varios años, hasta que fue descubierta en 2004 por un director de casting.

Por otro lado, la estrella de cine para adultos Sahara Knite interpretó a ‘Armeca’ en cuatro episodios de 2011 a 2012. Mientras algunos portales señalan que la actriz británica podría ser la primera estrella del cine erótico conocida de religión musulmana, otros indican antes de incursionar en esa profesión trabajó también en la industria textil.

Sahara Knite/People/IMDb

Josephine Gillan interpretó a ‘Marei’ en Game of Thrones durante ocho episodios de 2012 a 2019 y, según ella misma describió, antes de entrar a las filas de HBO tras ver un anuncio en internet se desempeñaba como sexoservidora y estrella de cine erótico.

La realidad es que los actores masculinos están tan incómodos haciendo las escenas de cama que normalmente podía notarlos temblando debajo de mí", indica SDP Noticias que expresó Gillan a un medio.

Josephine Gillan/People/IMDb

En 2014, la actriz australiana Aeryn Walker interpretó a la esposa dos de ‘Craster’ en un capítulo.

Finalmente, Maisie Dee dio vida a ‘Daisy’ en tres capítulos del exitoso programa, y también cuenta con varios proyectos en la industria pornográfica.