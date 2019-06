Las apariencias engañan: Galilea Montijo presume vestido de 600 pesos

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo es bastante quería por el público mexicano, quien siempre le deja mensajes de cariño en sus redes sociales, pues con su carisma y espontaneidad encanta a todos.

En su cuenta de Instagram siempre publica su vestimenta, donde además deja ver su sensual figura, que en su mayoría proviene de una tienda en particular en donde es embajadora, pero no es lo que causa impacto, pues no son nada costos.

Su último vestido de encaje de color negro está en 600 pesos, lo que deja sorprendidos a los internautas.