Las ardientes fotos de Ricky Martin y Jwan Yosef que dejan sin aliento a fans

Dorado, Puerto Rico.- Ricky Matin y su esposo, el artista Jwan Yosef, obtuvieron el máximo provecho de su reciente visita a la isla que vio nacer al intérprete: Puerto Rico.

El talentoso boricua estuvo presente en el municipio de Loíza para entregar a familias afectadas por el devastador huracán María las llaves de las casas que se han podido construir como parte de la iniciativa All in for Puerto Rico.

Además de dar muestra de su generosidad y preocupación por su gente, Ricky Martin decidió vivir unos días de playa, sol y arena al lado de la mejor compañía: su esposo Jwan Yosef.

A través de redes sociales, tanto el cantante como el artista han compartido ardientes fotografías de su escapada al municipio de Dorado, donde pudieron tomar el sol y de pasada dejar sin aliento a sus fieles seguidores al posar en traje de baño para las imágenes publicadas.