Las canciones que Belinda y Lupillo se dedicaron por Instagram y nadie notó

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses surgió el rumor de que Belinda y Lupillo Rivera mantenían una relación, pero fue hasta hace unas horas que el cantante se sinceró y confesó que sí fue novio de la guapa rubia.

El ‘Toro del Corrido’ impactó al revelar que mantuvo un romance con Belinda durante 5 meses, lapso en el que se habrían dedicado canciones a través de redes sociales.

Justo un mes antes de que Lupillo y la intérprete terminaron su relación, según la información brindada por el cantante, ella publicó en su cuenta de Instagram un fragmento del nuevo tema que estaba componiendo y que habla del desamor.

Me persigue está ansiedad de no saber de ti…Me arrepiento cuando pienso que en un segundo todo lo perdí. Cuanto lo siento, no te miento, que a tu lado siempre fui feliz…No me odies te lo ruego si aún sientes algo de amor por mi…Eres tan eterno, tu silencio, ahora soy la que llora por ti”, se escucha el canto de la española.