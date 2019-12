"Las clínicas me salvaron la vida": Reyli Barba habla sobre su adicción al alcohol

Ciudad de México.- Después de más de 4 años sin beber, Reyli Barba reconoció que el alcohol casi lo mata y durante su reclusión en clínicas de adición logró llenar tres libretas con canciones.

El interprete de 47 años, que toco fondo durante el 2012 debido a sus adicciones, comentó que gracias a su internamiento en clínicas, fue que logro salvar su vida y volver a rearmarse como persona.

Yo aprendí en estos internamientos, porque fueron varios, que no puedes regresar si no te preparas. Si no seguiría haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Tenia que reestructurarme, me fui rearmando a través de la música, de la composición, de la disciplina, de los ensayos, de la fe", añadió el artista.