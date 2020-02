Las conmovedoras palabras de Maroon 5 para México: "Amamos estar aquí"

Ciudad de México.- El grupo musical estadounidense, Maroon 5 se presentó en el Foro Sol para ofrecer a sus fans mexicanos una gran noche en la que pudieron quedar complacidos con todos sus éxitos.

El Foro Sol recibió en su primera presentación de dos, a Adam Levine quien comenzó con It was always you para continuar con una de sus canciones más famosas This love.

Amamos estar aquí, es hermoso tocar en México", señaló el vocalista.

Cabe resaltar que Adam Levine estuvo vistiendo una playera con el número 24 en homenaje al fallecido basquetbolista Kobe Bryant.

Más de 50 mil asistentes no dejaron de expresar su cariño, sobre todo, con los gritos femeninos por el líder de la banda californiana.