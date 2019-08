"Las dos robamaridos": Comparan a Michelle Renaud con Irina Baeva

Ciudad de México.- Desde que se confirmó el noviazgo entre Michelle Renaud y Danilo Carrera las críticas no se han hecho esperar, debido a que se considera que la actriz inició una relación con el actor cuando aún estaba casado con Ángela Rincón.

En más de una ocasión Michelle fue comparada con la actriz Irina Baeva, pues recordemos que la rusa es ‘tachada’ de ‘robamaridos’ por supuestamente haber iniciado su romance con Gabriel Soto, cuando este aún no se separaba de Geraldine Bazán.

Ahora, cansada de los comentarios hirientes y crueles, Michelle decidió lanzar un mensaje a sus detractores a través de su cuenta de Instagram.

Este recadito a sus detractores le está costando demasiadas críticas, debido a que muchos de sus seguidores aseguran que nunca la habían criticado pero con esto “ya se pasó de ridícula”.

No seas ridícula no me considero hater pero ahora si te colaste la barda ridícula”.