Las fuertes revelaciones de Dennis Quaid sobre su vida de excesos

Ciudad de México.- En una entrevista el actor se sinceró sobre sus adicciones y de cómo el éxito de Meg Ryan, su entonces esposa, influyó en su matrimonio. Tras varios años en silencio, el actor Dennis Quaid, de 64 años, ofreció una entrevista en la que habló de su relación con la también actriz Meg Ryan y de su pasado con las drogas.

En el programa de televisión de Megyn Kelly para Fox News, Quaid hizo referencia a su etapa más oscura. "En los ochenta consumía cocaína básicamente a diario", relató."Pasé muchas, muchas noches gritándole a Dios que por favor apartara eso de mí, que nunca volvería a hacerlo porque sólo me quedaba una hora para irme a trabajar".

El actor dijo que para cuando protagonizó el éxito de 1987 The Big Easy, estaba empezando a tocar fondo y dormir aproximadamente una hora cada noche: "Me di cuenta de que si no cambiaba iba a estar muerto en cinco años. Al día siguiente estaba en rehabilitación". También habló de su matrimonio con Ryan, que terminó en 2001 en medio de rumores de un romance entre la actriz y su entonces compañero de reparto en Prueba de vida, Russell Crowe.

Al parecer, el despegue de la actriz y que ella se hiciera más famosa que él no terminó de gustar a su entonces marido, como él reconoce dos décadas después: "Cuando nos conocimos yo estaba en todo lo alto y luego mi carrera frenó". "Y, tengo que admitirlo, realmente sentí que había desaparecido". Sin embargo, hoy reconoce que fue "una oportunidad para crecer".

Si la carrera de Quaid había estallado en los ochenta y siguió con una cierta potencia en los noventa, fue en esa década cuando la de Ryan explotó, gracias a éxitos como Cuando Harry encontró a Sally (1989), y Sintonía de amor (1993). La entrevista de Kelly a Quaid tuvo lugar luego de que el actor volviera a los titulares de toda la prensa al interpretar al ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en un biopic sobre su vida.