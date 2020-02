"Las niñas no se tocan": Emma Coronel, triste por cruel feminicidio de Fátima

Ciudad de México.- Emma Coronel, quien es esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, dio nuevas señales de vida a través de su supuesta cuenta de Instagram. La sinaloense mostró su indignación ante el cruel feminicidio de Fátima.

La exreina de belleza publicó dos imágenes en sus historias en las que muestra su repudio ante la ola de violencia y feminicidios que se viven en México.

Yo soy listón verde, las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan", se lee en una de las publicaciones.