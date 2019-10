¿'Las plásticas'? Kris Jenner compara a hijas con personajes de 'Chicas pesadas'

Estados Unidos.- La carismática y siempre líder Kris Jenner mostró su lado más serio al hablar con sus hijas sobre cómo su comportamiento la ha llevado a compararlas con nada más y nada menos que los personajes de la película de culto Chicas pesadas, esto en un adelanto del próximo episodio de Keeping Up with The Kardashians.

El trailer de poco más de un minuto muestra cómo los integrantes de la famosa familia pelean constantemente, y cómo Kris Jenner explica que es necesario "oprimir un botón de reinicio" y que sus hijas "vuelvan al hecho de que solo somos una familia".

Siento que el lado divertido de ustedes es superado por su lado malo. Y siento que se está volviéndo un poco Chicas pesadas", se escucha que expresa Kris Jenner a Kim, Khloé y Korutney Kardashian, y a Kylie y Kendall Jenner.

Asimismo, el adelanto muestra cómo la matricarca de la familia arremete contra Kim Kardashian, a quien le dice que "pelea muy sucio".

Independientemente de cuánto te amo, tu peleas mucho más sucio de lo que solías pelear", externa Jenner a Kim.

Uno de los estractos sobre lo que contendrá el próximo episodio del reality televisivo, puede escucharse cómo Khloé Kardashian pregunta a Kourtney si estaría feliz con que el show terminara, a lo que la mayor del clan responde: "Sí, por supuesto".

Por su parte, también se puede observar cómo Kourtney secunda a su mamá y arremete contra Kim.

Kim puede ser la persona más jod... malvada en el planeta", se escucha que externa Kourtney.