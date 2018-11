Las románticas señas que reafirmaron el amor entre Emily Estefan y su novia

Miami, EU.- La joven Emily Estefan, hija de la cantante cubana Gloria Estefan, celebró el Día de Acción de Gracias en EU ayudando a los más necesitados y gritándole al mundo que en su novia Gemeny encontró al amor de su vida.

En entrevista con el pionero de espectáculos mexicano "Ventaneando", la joven que se dedica a la música compartió que está agradecida de estar viva, y no pudo evitar la mirada de enamoramiento al contemplar a su pareja.

La hija del productor musical Emilio Estefan presentó desde diciembre de 2017 a su novia, y un año después, el amor sigue en el aire.

Cuando les preguntaron si tenían pensado boda, Emily dijo que tendrían que esperar, mientras lanzaba una mirada de complicidad a su amada como si esperara su aprobación.

Gemeny presumió que es pareja de una mujer maravillosa.

Yo me paso todos los días diciéndole que es la mejor persona que he conocido en mi vida. Es una persona que lo que tú ves, es lo que es. Es auténtica, pero más que eso, ella piensa en ella al último. Para ella es todo el mundo primero y después ella. Y lo que pasa es que no tiene la capacidad de entender cómo una persona, o alguien puede dañar a otro en este mundo y por eso es que ella es bella".