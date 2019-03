Laura Bozzo a Geraldine: "Sabes que, olvídate, a la ca$% se le jala"

Ciudad de México.- Laura Bozzo mostró su rechazo a la actriz Irina Baeva por ser la responsable de la ruptura de la relación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto a quien calificó como “el desgraciado del año”.

La presentadora no reparó en externar todos sus sentimientos en contra de la joven de origen ruso. “Tú sólo vales por tu físico, y sabes qué, eres una mala persona, porque la gente que es buena persona no se mete con un hombre casado, me dan asco esas mujeres”, expresó al programa Intrusos en entrevista.

Bozzo explicó que cuando las mujeres deciden terminar con su marido, éstos “tienen que irse con la amante y cuando viven con la amante, la cosa es diferente. Valoras lo que tienes cuando lo pierdes”.

La conductora de reality shows no dejó de elogiar la inteligencia e integridad de Geraldine Bazán y le dio un consejo “Olvídate, a la caca se le jala”, concluyó.