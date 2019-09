Laura Bozzo 'arremete' furiosa contra Julián Gil y Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- La conductora, Laura Bozzo, durante la sección de los viernes que tiene en el programa de televisión, El Gordo y La Flaca, 'arremetió' sumamente furiosa en contra de los actores, Julián Gil y Marjorie de Sousa, por el problema legal en el que involucran a su hijo, Matías.

Hoy en día estoy furiosa, hoy vengo con todo, no puede ser posible que los padres se separen y mezclen a sus hijos en este problema, los hijos no son armas de guerra, ustedes pueden discutir, hacerse lo que quieran en su cuartito, pero a los niños se les hace un daño terrible e irreparable y me refiero a los 30 meses de este problema con Marjorie de Sousa y Julián Gil", comenzó molesta Bozzo.