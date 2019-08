Laura Bozzo "asqueada" tras haber sido acusada de comprar el Honoris Causa

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa Hoy la famosa conductora de televisión, Laura Bozzo, habla sobre el posible enfrentamiento legal ante las acusaciones en las que se ha visto envuelta sobre el Honoris Causa que recibió recientemente.

Desde que no tiene validez hasta haberlo comprado, son las acusaciones y críticas que la creadora del programa Laura, donde se volvió famosa con su "qué pase el desgraciado(a)", tras lo que incluso señaló que podría demandar por discriminación, ya que su nacionalidad es peruana.

Viene toda esta ola de críticas y todo, y a mí yo me quede realmente un poco asqueada de todo esto entonces dije que a mí no me van a humillar a mi no me van a maltratar y menos discriminar diciendo la peruana, eso si que no lo voy a tolerar jamás, me entiendes nunca, y acá tienen una guerrera, osea que más me atacan, más fuerte me hacen", expresó Laura.